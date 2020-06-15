Физик разработал теорию, которая объясняет все процессы на Земле

Ученый решил применить все свои знания, чтобы окончательно разобраться в устройстве не только Земли, но и Вселенной. Правда, для этого физику нужна помощь со стороны. Основная мысль теории заключается в непредсказуемых результатах после применения определенных правил большое количество раз.

Стивен Вольфрам уверен, что всё на планете возникло в результате простых правил и вещей, которые вместе составили довольно сложные комбинации. Применение правил происходит циклически, но это не означает, что всё генерируется компьютером. Это лишь говорит о том, что природа поддается вычислениям.

Ассистент физика отмечает, что сперва теория Вольфрама кажется абсурдной: не может физическая Вселенная быть воспроизведена элементарными вычислительными правилами. С другой стороны, в физике, математике и философии нет фундаментальной причины образования такого сложного мира. Следовательно, исключать вероятность того, что сложное сотворено из простого, не стоит. Физик ищет доказательства этому, чтобы позже смоделировать целую модель как нашей планеты, так и космоса в целом.

Вольфрам часто устраивает прямые эфиры на Twitch, во время которых делится своими мыслями. Команда физиков надеется на помощь со стороны неравнодушных любителей и профессионалов.