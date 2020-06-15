У православных верующих начался Петров пост

С сегодняшнего дня и до 11 июля включительно православные христиане соблюдают Петров пост. Другое его название — Апостольский пост. Это не строгий пост — во время него разрешена рыба в дни, кроме среды и пятницы. В течение всего поста рекомендуется воздержание от молочной и мясной пищи.

Напомним, в этом году во время Великого поста, который пришелся на пандемию коронавируса Церковь благословила воздерживаться от мясной и молочной пищи настолько, насколько это безопасно для организма. Главный принцип — не навреди, как и в медицине. И, конечно же, пост — время, когда люди особое внимание должны обратить, в первую очередь, на свою духовную жизнь. Впрочем, об этих установлениях говорилось и ранее.

В течение Петрова поста нельзя заниматься делами, которые вредят духовному совершенствованию христианина.

Питание по дням в Петров пост: что разрешается употреблять в пищу

15 июня: горячие блюда – суп, каша с тушеными овощами. Маслом пищу не заправляют.

16 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.

17 июня: день сухоядения – меню из сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, хлеба, соли, меда, воды.

18 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.

19 июня: соблюдают строгий пост.

20 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.

21 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.

22 июня: горячие блюда – суп, каша с тушеными овощами. Маслом пищу не заправляют.

23 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.

24 июня: день сухоядения – меню из сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, хлеба, соли, меда, воды.

25 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.

26 июня: соблюдают строгий пост.

27 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.

28 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.

29 июня: горячие блюда – суп, каша с тушеными овощами. Маслом пищу не заправляют.

30 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.

01 июля: день сухоядения – меню из сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, хлеба, соли, меда, воды.

02 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.

03 июля: соблюдают строгий пост.

04 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.

05 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.

06 июля: горячие блюда – суп, каша с тушеными овощами. Маслом пищу не заправляют.

07 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.

08 июля: день сухоядения – меню из сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, хлеба, соли, меда, воды.

09 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.

10 июля: соблюдают строгий пост.

11 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.