У православных верующих начался Петров пост

С сегодняшнего дня и до 11 июля включительно православные христиане соблюдают Петров пост. Другое его название — Апостольский пост. Это не строгий пост — во время него разрешена рыба в дни, кроме среды и пятницы. В течение всего поста рекомендуется воздержание от молочной и мясной пищи.
Напомним, в этом году во время Великого поста, который пришелся на пандемию коронавируса Церковь благословила воздерживаться от мясной и молочной пищи настолько, насколько это безопасно для организма. Главный принцип — не навреди, как и в медицине. И, конечно же, пост — время, когда люди особое внимание должны обратить, в первую очередь, на свою духовную жизнь. Впрочем, об этих установлениях говорилось и ранее.
В течение Петрова поста нельзя заниматься делами, которые вредят духовному совершенствованию христианина.
Питание по дням в Петров пост: что разрешается употреблять в пищу
15 июня: горячие блюда – суп, каша с тушеными овощами. Маслом пищу не заправляют.
16 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.
17 июня: день сухоядения – меню из сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, хлеба, соли, меда, воды.
18 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.
19 июня: соблюдают строгий пост.
20 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.
21 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.
22 июня: горячие блюда – суп, каша с тушеными овощами. Маслом пищу не заправляют.
23 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.
24 июня: день сухоядения – меню из сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, хлеба, соли, меда, воды.
25 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.
26 июня: соблюдают строгий пост.
27 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.
28 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.
29 июня: горячие блюда – суп, каша с тушеными овощами. Маслом пищу не заправляют.
30 июня: разрешена рыба с морскими продуктами.
01 июля: день сухоядения – меню из сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, хлеба, соли, меда, воды.
02 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.
03 июля: соблюдают строгий пост.
04 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.
05 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.
06 июля: горячие блюда – суп, каша с тушеными овощами. Маслом пищу не заправляют.
07 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.
08 июля: день сухоядения – меню из сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, хлеба, соли, меда, воды.
09 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.
10 июля: соблюдают строгий пост.
11 июля: разрешена рыба с морскими продуктами.