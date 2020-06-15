Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

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Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом заявил глава пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры, проведут эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах, выявят источник вируса, а также протестируют людей в очаге заражения и соседних районах.

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье, 14 июня, в городе протестировали на COVID-19 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.

Однако в утренней статистике в понедельник, 15 июня, отмечалось, что за прошедший день было выявлено 42 случая заражения коронавирусом, 36 из которых – с клиническими проявлениями. В шести случаях болезнь протекала без симптомов. Сейчас в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не выявляли ни одного случая заражения коронавирусом. Позднее глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке «Синьфади». Граждане, проживающие в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.

Рынок был закрыт в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий, вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося. Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, там до этого обнаружен очаг распространения инфекции.