В Минприроде РФ заявили, что сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать цены на нефть

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти помогла стабилизировать цены на это сырье. Такое мнение выразил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью РИА «Новости».

По его словам, компании начали оптимизировать, сокращать затраты, в том числе на поиск и разведку новых месторождений.

Кроме того, на объемы снижения геолого-разведочных работ также повлияла ситуация с пандемией коронавируса.

Кобылкин отметил, что сейчас сделка ОПЕК+ привела к стабилизации цен на нефть.

«Если спрос и предложение на мировых рынках придут в равновесие, а именно на это нацелена сделка ОПЕК+, это окажет позитивное влияние на сектор геологоразведки», — подчеркнул министр.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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