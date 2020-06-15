Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 червня

40 нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрували за останню добу на Волині: м. Луцьк – 18, Луцький район – 2, Ківерцівський район – 6 , Рожищенський район – 2 , м. Ковель – 4, Ковельський район – 2, Володимир-Волинський район – 2, Турійський район – 2, Старовижівський район – 1, Камінь–Каширський район – 1. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк).

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом станом на 10.00 год. 15 червня в області зареєстрували 1438 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 452 особи. 43 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 278 випадків, в т.ч. 6 летальних;

Луцький район – 110 випадків, в т.ч. 3 летальних;

м.Ковель – 221 випадок, в тому числі 7 летальних;

Ковельський район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;

Ківерцівський район – 191 випадок, в т.ч. 6 летальних;

Володимир-Волинський район – 156 випадків, в т.ч. 2 летальних;

м. Нововолинськ – 87 випадків, в т.ч. 6 летальних;

Іваничівський район – 22 випадки;

Камінь-Каширський район – 71 випадок, в т.ч. 5 летальних;

Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;

Старовижівський район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;

Горохівський район – 36 випадків;

Любомльський район – 26 випадків;

Любешівський район – 23 випадки;

Турійський район – 22 випадки;

Ратнівський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;

Локачинський район – 11 випадків;

Рожищенський район – 11 випадків;

Шацький район – 10 випадків.

За попередню добу надійшло 28 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 9955 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.