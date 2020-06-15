44 новых случая COVID-19 выявили в Татарстане

За прошедшие сутки в РТ выявили 44 новых случая заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число инфицированных в республике достигло 3 958. Выздоровели 2 824 человека (плюс 8 за сутки), на лечении остаются 1 134 пациента. Умерших за прошедший день нет.

По информации оперштаба РТ, все новые случаи контактные. 13 человек госпитализированы, 31 получает лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 11, Набережные Челны — 12, Нижнекамский район — 3. По два случая заражения обнаружили в Аксубаевском, Актанышском, Альметьевском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском и Нурлатском районах. По одному случаю выявлено в Балтасинском, Высокогорском, Тетюшском и Тукаевском районах.

Среди инфицированных один ребенок. По 10 человек заболели в возрастных категориях от 30 до 50 и от 50 до 60 лет. 17 заболевших в возрасте от 60 до 70 лет, 4 — от 18 до 30 лет, 2 — от 80 до 90 лет.

В России за минувшие сутки выявлены 8 246 заразившихся коронавирусом. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 537 210 заболевших в 85 регионах.

Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 284 539 (плюс 4 489 за сутки). Также за сутки зафиксировано 143 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса умер 7 091 человек.