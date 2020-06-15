Франция собирается беспощадно бороться с любой дискриминацией

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Gonzalo Fuentes/Pool/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и пообещал бороться с расизмом и любой другой дискриминацией, а также сделать все, чтобы «не предать забвению созданные творения», передает Le Parisien.

Политик сделал заявление на фоне накрывшей страну волны протестов против расизма и полицейского произвола, которая началась ранее в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Акции протеста во многих странах сопровождались актами вандализма: протестующие разрушали памятники, которые казались им расистскими.

Макрон уверил толпу демонстрантов, что Франция не будет стирать следы истории и связанные с ней имена. Также в стране не стану разрушать исторические памятники. Он также анонсировал принятие новые решений, касающихся равных возможностей.

«Мы нация, общность людей, в которой каждый независимо от происхождения и религии должен найти свое место», — заявил Макрон.

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