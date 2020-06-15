Посла Чехии вызвали в МИД России из-за дипломатического скандала

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации

РИА «Новости»

Чешского посла в Москве срочно вызвали в министерство иностранных дел России. Об этом рассказал РИА «Новости» дипломатический источник.

«В МИД вызван посол Чехии», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посол был вызван в связи с дипломатическим скандалом.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

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