«Ты не девочка, ты — животное»: Тимати обматерил Собчак

Грандиозный скандал зреет в Сети.

Крупный конфликт разразился в Сети после премьеры трека Тимати и Джигана «Хавчик». Рэпер в треке упомянул журналистку Ксению Собчак и слова «пилю доску» в одном предложении, из-за чего она подумала, что Тимати говорит, что якобы у них был секс. В ответ оскорбленная Собчак полила грязью рэпера. «Ох. Совсем парень рехнулся… «П***о», Тиман, это то, что ты делаешь, приезжая в Чечню с Кадыровым на корпоратос», — уколола она рэпера.

Тимати на этот раз молчать не стал и жестко проехался по коллеге. Во-первых, ему смешно, что слова про «доску» она приняла на свой счет, хотя в тексте говорилось о доске для серфинга, которую он разрезал в прямом треш-эфире с блогером Настей Ивлеевой. Позже именно Собчак раскритиковала его за эти сумасшествия.

«Ты по факту оказалась тупее, чем я думал. Сходу схавала приманку. Порно. Тебе на детских праздниках Бабу Ягу играть в самый раз. Ты за эти годы меня так «задолбала» своей «фигней» в мой адрес. Я молчал, как тогда на премии. Неудобно при маме. Неудобно – девочка и т.д. Но потом понял, ты «нифига» не девочка, ты – животное», — выпалил рэпер в Stories.

Говоря о молчании на премии Тимати вспомнил инцидент на премии МУЗ-ТВ 2018, куда он пришел со своей возлюбленной Анастасией Решетовой. Тогда ее ведущая Ксения Собчак публично высмеяла пассию главы Black Star за то, что мать его растила, а он в итоге «с такой вот пришел».

Тимати назвал Собчак животным за ее скандальную шутку про изнасилование экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. По его мнению, даже ведущая Регина Тодоренко лучше, та хотя бы извинилась, а Собчак вину признавать не хочет. Удобнее всех вокруг обвинять в цензуре и «заказухе». Рэпер посмеялся и над тем, что у журналистки нет ни одного серьезного контракта. Бренд Mixit и тот разорвал контракт после скандальной шутки про изнасилование. Рэпер пригрозил, что если расскажет то, что знает он, то Ефремов людям покажется ангелом на фоне Ксении Анатольевны.

«Если бы люди знали хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов показался бы им ангелом. Не забывай, я из того времени, я знаю. На сегодня достаточно. Хорошего вечера!» — написал Тимати.

Напомним, что Ксения Собчак ведет авторские новости на своем youtube-канале, и в творческих проявлениях никак себя не сдерживает. Ради просмотров и лайков она легла в гроб, сравнила себя с погибшим Джорджем Флойдом, из-за которого Америка в огне, а также посмеялась над Стасом Костюшкиным, который недавно признался, что в детстве его изнасиловал незнакомый мужчина. Даже артист, который и сам не прочь над собой публично посмеяться, не понял такого юмора. Тем более, он не ожидал, что его откровение поднимут на смех.

Ксении Собчак стали оставлять тысячи гневных комментариев, где ее просят принести публичные извинения. Но вместо того, чтобы признать вину, журналистка гнет свою линию, параллельно обвиняя всех в цензуре, а также в «заговоре против нее». Мол, комментарии по заказу оставляют боты после ее ролика о голосовании по поправкам в Конституцию.

Может, Ксения Собчак «в своем глазу и бревна не видит», но на это ей указывают и коллеги (Костюшкин, Тимати), и ее же рекламодатели. Косметический бренд Mixit разорвал с ней контракт после скандальной шутки. Отметим, что похожий сценарий был и с ведущей Региной Тодоренко. За свои грубые высказывания о жертвах домашнего насилия она лишилась многомиллионных контрактов с крупными брендами, звания «Женщина года», потеряла репутацию, стала жертвой онлайн-бойкота и мн.др. Но Регина сделала все возможное, чтобы загладить вину. И продолжает делать это до сих пор. А вот Ксения Собчак даже не думает. И угроза потери контрактов ее не ставит в жесткие тиски, в отличие от той же Тодоренко. Судя по публичному выпаду Тимати, в этот раз Ксения Собчак перешла черту.