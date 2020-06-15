В Турции за сутки выявлено 1 тыс. 562 заболевших коронавирусом

Об этом сообщил 14 июня министр здравоохранения респубоики Фахреттин Коджа.

Отметим, что общее число выявленных случаев заболевания в Турции составило 178 тыс. 239.

Вместе с тем 1 тыс. 330 пациентов вылечились за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 151 тыс. 417.

Коджа также сообщил, что за прошедший день проведели 36 тыс. 521 тест, а их общее число достигло 2 млн 451 тыс. 700.

Вместе с тем 717 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а также 290 интубированы.