Отдых в Турции для россиян этим летом пока под вопросом

За последние годы россияне все чаще, при выборе места для отдыха всей семьей, обращали свое внимание на Турцию. Только за прошедший 2019 год более 60% путевок туристическими агентствами были проданы именно в эту жаркую страну. И если в мае и июне россиянам не удалось попасть на свой заслуженный отдых в турецкую страну, то июль и август могут подарить людям такую возможность.

Откроют Турцию для россиян летом 2020 года или нет: свежие данныеВ последних новостях все чаще говорят о скором открытии границ, однако попасть россиянам в Турцию в августе куда очевиднее, чем в июле. По крайней мере, ситуацию в России никак нельзя назвать стабильной. По неофициальным данным в середине лета правительство России планирует открыть авиасообщение со странами СНГ, а вот уже в августе обещалось открыть авиа рейсы для еще 8 стран, которые пока не называют вслух. Вполне возможно, что в число этой восьмерки войдет и Турция. Россиянам лишь стоит надеяться на благоприятный исход, опираясь лишь на недостоверную информацию.

Что касается каких-то официальных заявлений, то их пока тоже нет, однако все авиакомпании поторапливают российские власти запустить авиасообщение и открыть границы как можно скорее.

Открыть границы для потока и оттока граждан – задача не из легких, на это требуется немало сил, именно поэтому обо всех нововведениях будет сообщаться заранее. Весь процесс займет не меньше месяца, так что как только будет решено открыть границы с другими странами, эта информация будет обнародована всеми СМИ.

А пока простым гражданам нужно прислушиваться не к слухам, которые не всегда бывают достоверными, а ждать официального заявления от главы страны. Вполне возможно, что переговоры Путина с Эрдоганом ускорят процесс и если не в июле, то хотя бы к середине августа 2020 года туристы из России смогут вылететь в Турцию.