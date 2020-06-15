Опубликован график снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии основных ограничений в Москве в течение ближайших недель. С 9 июня будет отменен пропускной режим.
График снятия ограничений в МосквеОтмена пропусков.
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропусков.
Все жители города, включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, смогут выходить на улицу и совершать поездки без ограничений.
Требование носить маски и перчатки в общественных местах сохранится.
Социальные карты снова начнут работать.
Можно будет посещать городские кладбища.
Будут сняты ограничения в каршеринге (работу каршеринга разрешили 25 мая, но арендовать машину можно было минимум на пять дней).
С 12 июня можно будет восстановить срок действия неиспользованных транспортных билетов.
Спортивные и детские площадки откроют 23 июня, тогда же разрешат пользоваться лавочками и беседками.
Открытие предприятийС 9 июня могут вернуться к работе парикмахерские и салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству.
К работе вернутся научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии.
Театры, цирки и концертные организации возобновят репетиции.
С 16 июня стоматологические клиники вернутся к оказанию плановой помощи.
Откроются библиотеки (по предварительной записи) и службы проката.
Попасть в музеи и зоопарки можно будет по электронным билетам.
Трибуны на спортивных мероприятиях должны быть заполнены не более чем на 10%.
Рестораны и кафеС 16 июня откроются летние веранды.
С 23 июня к работе вернутся стационарные заведения.
Спорт и образованиеС 23 июня планируется снять ограничения на работу фитнес-центров и бассейнов.
К работе вернутся детские сады, в том числе негосударственные.