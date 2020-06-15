Вакцина против коронавируса почти готова: Европа уже заказала сотни миллионов доз

Возможно, совсем скоро коронавирус будет побежден: ученые из компании Аstra Zeneca и Оксфордского университета почти завершили вакцину, страны Европы уже подписали контракты о закупке средства, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Разработкой вакцины продолжительное время занималась британская компания Astra Zeneca вместе с партнерами. Средство от штамма находится на последнем этапе разработки, контракты на его закупку уже подписали Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Всего в эти страны будет поставлено 400 млн единиц вакцины. Ожидается, что первые дозы люди получат уже в конце этого года. Соглашение обеспечивает получение коллективного иммунитета, так как сотни миллионов европейцев будут вакцинированы. Ученые надеются, что в ближайшее время разработка станет общедоступной абсолютно для всех стран.Договоры также были заключены с Великобританией, США и Индией. В первые две страны уедет 700 млн доз, а во вторую – миллиард. Компания, занимающаяся распространением вакцин, имеет мощности, позволяющие производить два миллиарда доз.Разработка и соглашения на поставку средства – это первый шаг к окончательному уничтожению коронавируса. Первые несколько экспериментов показали успех вакцины. Впереди еще другие исследования, которые продлятся примерно до осени. Нет никаких поводов полагать, что последующие испытания будут неудачными.Количество заболевших коронавирусом растет каждый день. Для смирения инфекции в мире разрабатываются 133 потенциальные вакцины, однако на каком они этапе создания – неизвестно. По официальным данным, сегодня насчитывается почти 8 млн больных и чуть больше 430 тыс. умерших.