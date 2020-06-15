Опубликован график снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии основных ограничений в Москве в течение ближайших недель. С 9 июня будет отменен пропускной режим.

График снятия ограничений в МосквеОтмена пропусков.

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропусков.

Все жители города, включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, смогут выходить на улицу и совершать поездки без ограничений.

Требование носить маски и перчатки в общественных местах сохранится.

Социальные карты снова начнут работать.

Можно будет посещать городские кладбища.

Будут сняты ограничения в каршеринге (работу каршеринга разрешили 25 мая, но арендовать машину можно было минимум на пять дней).

С 12 июня можно будет восстановить срок действия неиспользованных транспортных билетов.

Спортивные и детские площадки откроют 23 июня, тогда же разрешат пользоваться лавочками и беседками.

Открытие предприятийС 9 июня могут вернуться к работе парикмахерские и салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству.

К работе вернутся научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии.

Театры, цирки и концертные организации возобновят репетиции.

С 16 июня стоматологические клиники вернутся к оказанию плановой помощи.

Откроются библиотеки (по предварительной записи) и службы проката.

Попасть в музеи и зоопарки можно будет по электронным билетам.

Трибуны на спортивных мероприятиях должны быть заполнены не более чем на 10%.

Рестораны и кафеС 16 июня откроются летние веранды.

С 23 июня к работе вернутся стационарные заведения.

Спорт и образованиеС 23 июня планируется снять ограничения на работу фитнес-центров и бассейнов.

К работе вернутся детские сады, в том числе негосударственные.