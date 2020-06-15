15 июня отмечается несколько церковных праздников

Вьюн Зеленый, или Вьюнец – старинный народный праздник, связанный с обрядами, суть которых уже потерялась. Остались только сведения, что все жители толпой сходились у околицы и затем дружной ватагой гуляли по улицам села, с песнями о тех парах, кто в этом году должен был стать супругами.

От молодежи детям сыпалось угощение – конфеты и монетки, а взрослым – вино. Вечером же приходила пора игр.

Парни затевали борьбу и кулачные бои, а девушки кружились в хороводе да сплетали венки из вьюна – для счастье да на суженых, приговаривая, что они «плетут мыслями свое будущее».

Хозяйки с утра непременно выпекали караваи свежие, а избы украшали венки и березовые ветки.

Какой православный праздник сегодня, 15.06.2020По церковному календарю 15 июня поминают великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

Родился будущий Святой в благочестивой христианской семье в Трапезунде примерно в 1300 году. Вместе с отцом он занимался торговлей и вел благочестивую жизнь.

Как-то Иоанн, по торговым делам, плыл на корабле в Белград Босфорский, в котором в те времена правили татары-идолопоклонники. Во время плаванья он беседовал с венецианским купцом Реизом о вере. Венецианец понимая, что его устыдили в споре, затаив злобу, решил отомстить собеседнику.

По прибытию, венецианец объявил в городе, что Иоанн собирается отказаться от христианской веры. Святого глава города пригласил присоединиться к знати и осудить Христову веру.

Святой тайно молился, а представ перед главой города мужественно исповедал себя христианином. За это его жестоко избили, а потом заковав в цепи, бросили в темницу.

На следующий день великомученика вновь избили палками, а потом привязав к хвосту дикого коня за ноги, волочили по улицам города. Над мучеником особо издевались жители еврейских кварталов, бросая в него камнями.

Один из евреев, схватив меч, настиг страдальца и отрубил ему голову. Произошло это в 1330 году – великомученику было всего 30 лет.

Церковный праздник сегодня, 15 июня15 июня поминают святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Родился будущий святитель в христианской семье в Константинополе в 758 году. Получив хорошее образование, Никифор служил советником при дворе императрицы Ирины (797-802), продолжая вести строгую жизнь.

Светская жизнь его не привлекала. Никифор принял монашество и в 806-м был возведен на патриарший престол за благочестие. Святитель ревностно защищал чистоту православия и почитание Святых икон.

Во время правления императора-иконоборца Льва Армянина (813-820) патриарха сослали в 815 году на остров Проконнис, расположенный в Мраморном море. Он скончался в ссылке в 828-м.