Российские больницы начали получать лекарство для лечения коронавируса

«Авифавир» стал первым в мире препаратом, получившим одобрение для использования в терапии коронавируса. Клинические испытания показали его высокую эффективность – более 90%. Разработчики — Российский фонд прямых инвестиций и Группа компаний «ХимРар» — в кратчайшие сроки организовали совместное предприятие и уже запустили производство лекарства в форме таблеток.

«Авифавир» россияне получат бесплатно11 июня начались поставки первых партий медикаментов в клиники страны. Препарат уже отправили в медучреждения Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Кировской, Новгородской и Нижегородской областей и Татарстана. Всего в июне в отечественные больницы доставят 60 тысяч курсов «Авифавира».

К лекарству проявили интерес и готовность приобрести в десяти зарубежных государствах. Изначально планировалось, что производиться «Авифавир» будет по 700 тысяч курсов в год, теперь потенциальный объем выпуска может быть увеличен до 2 миллионов курсов.

Новинке дали положительные отзывы российские ученые. Например, декан биофака МГУ, академик Михаил Кирпичников назвал средство перспективным и многообещающим и выразил надежду, что препарат прямого воздействия на коронавирус SARS-COV-2 существенно приближает нас к успешной ликвидации этой напасти для цивилизации.

Действующее вещество, на основе которого создан «Авифавир», было изобретено не в России, а в Японии, его международное наименование — фавипиравир, а торговое название, под которым японская фармацевтическая компания зарегистрировала свой препарат в 2014 году — авиган.

Исследователи искали применение перспективному лекарству против различных вирусов — от новых разновидностей гриппа до Эболы. Результаты были неоднозначными. Китайские врачи, первыми встретившие эпидемию коронавируса, начали использовать фавипиравир и обнаружили его эффективность в борьбе с новой инфекцией.