Россияне интересуются вопросом, как изменится их жизнь из-за поправок в Конституцию

Предстоящее голосование уже собрало вокруг себя множество обсуждений. Большинство россиян считают, что основная цель изменения главного нормативного акта страны – оставление действующего президента Владимира Путина у власти путем обнуления всех его предыдущих сроков. При этом далеко не все россияне обратили внимание на социально полезные поправки, направленные на улучшение условий жизни простых граждан.

Что изменится благодаря поправкам в Конституцию России?Если опустить политические рассуждения и обратиться к более приземленным к повседневной жизни поправкам, то можно обратить внимание на их социальную привлекательность. Так, исходя из норм новой Конституции, ряд выплат будет проиндексирован на основании того, что размер МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума. На сегодняшний день размер минимального размера оплаты труда меньше, чем прожиточный минимум.

Такие поправки направлены на пресечение нарушений законодательства и прав граждан в части выплат заработной платы и пенсии. Сегодня немалая доля работодателей с целью сокращения своих расходов платят официальную заработную плату ниже положенного уровня. С принятием новой Конституции на законодательном уровне будет закреплен размер МРОТ, который должен быть не ниже прожиточного минимума.

Предпосылкой для увеличения уровня заработной платы и пенсии являются также ожидаемые поправки в законодательство, на основании которых минимальный продуктовый набор будет пополнен рядом товаров.

Важным моментом в новой Конституции является предложение о закреплении индексации пенсий не реже 1 раза в год на законодательном уровне. Сегодня Конституция не регламентирует индексацию пенсий, что влекло за собой социально негативные последствия — индексация пенсий затягивалась, пенсионеры получали выплаты ниже уровня прожиточного минимума.

Таким образом, государство направляет огромное количество усилий, направленных на улучшение благосостояния и уровня жизни граждан.