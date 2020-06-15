Вскрылись новые подробности смерти Юлии Норкиной

В сети выясняют подробности последних дней жизни супруги ведущего НТВ Андрея Норкина — Юлии Норкиной. Напомним, что последним появлением женщины на публике стало участие в программе «Пусть говорят», снятом за несколько дней до смерти Юлии. В этом выпуске обсуждался конфликт между певцом Романом Жуковым и его бывшей супругой Еленой.

Как рассказала сама Елена Жукова уже после смерти Норкиной, на той передаче Юлия находилась не в лучшем эмоциональном состоянии.

«На съемках передачи во взгляде Юлии я заметила какую-то печаль. Она была замкнутая, о чем-то переживала. В какие-то моменты она буквально натягивала на своем лице улыбку. Сказала мне: «Елена, своим поведением вы похожи на Жириновского!» Но это вырезали из эфира. Да и вообще многие ее комментарии повырезали», — рассказала она.

Причина смерти Юлии НоркинойЕвгений Спицын – близкий друг семейства Норкиных рассказал журналистам истинную причину кончины Юлии. Он утверждает, что у женщины произошел инфаркт. Также он поведал, что за несколько дней до внезапной смерти обсуждал с Норкиной проблемы, образовавшиеся внутри ее семьи.

Одного из сыновей они переводили в старшее школьное звено, в связи с этим она находилась в эмоциональном стрессе. Сказалось и напряжение, связанное с эпидемией в стране.

В результате переживаний у ведущей произошел инфаркт, спасти ее не удалось. Также Спицын рассказал, что Юлия не болела коронавирусной инфекционной болезнью, но испытывала колоссальное напряжение из-за самоизоляции. Друг семьи написал в одной из соцсетей пост с соболезнованиями в связи с такой утратой.

Первые сообщения в российских СМИ о смерти Норкиной сопровождались информацией, что женщина совершила суицид. Однако уже на следующий день данная информация не нашла подтверждения. Появилась информация и о причинах, побудивших ее совершить такой поступок.

Некоторые источники ссылались на измену мужа, который некоторое время жил из-за пандемии в Москве, поскольку вынужден был выходить ежедневно в эфир. В команде его программы есть женщина, ставшая его любовницей. Якобы Юлия, узнав об этом, отправила шикарный букет цветов разлучнице и совершила самоубийство. Утверждалось, что она повесилась.

С кем будут жить приемные дети Юлии НоркинойУ Юлии Норкиной остались приемные дети — братья Алексей и Артем (родные братья), они не могут поверить в то, что их матери больше нет. Информации о том, будут ли они жить в семье Андрея Норкина и дальше — пока нет. Стоит напомнить, что Юлия и Андрей Норкины познакомились в 1992 году на работе.

Андрей Норкин неоднократно говорил, что всегда видел в Юлии свою родственную душу. Он считал и считает, что Юлия — лучшая женщина на планете. Спустя несколько месяцев после знакомства Андрей Норкин понял, что готов жениться. Он постоянно любовался своей женщиной. Юлия вышла замуж за Андрея. У Юлии Рыбаковой (Норкиной) уже был сын от первого брака, а в 1995 году у пары появилась на свет дочь Александра. Интересно, что Юлия решила усыновить детей после того, как начала работу над проектом о детских домах. Она переговорила со своим супругом, и в итоге они взяли на усыновление вначале одного ребенка, а затем и другого.

В 2002 году семейная пара приняла решение усыновить семимесячного Артема, которого его биологическая мать бросила в больнице. Спустя два года пара забрала в семью и младшего брата Артема — Алексея, которого мать также оставила в роддоме. Для того, чтобы ухаживать за детьми, Юлии пришлось оставить работу. После ее ухода с радио она начала обустраивать купленный дом, который был взят в ипотеку, а позже снова вернулась к работе.