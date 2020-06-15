В один номер отеля запретят селить неженатые пары? Роспотребнадзор объяснил свои рекомендации

Сообщалось, что гостиницы должны будут обосновать Роспотребнадзору заселение неженатых пар в один номер

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работы гостиниц, открывающихся после пандемии коронавируса, где говорились, что в них рекомендовано преимущественно одноместное размещение, за исключением семей. Тут же возникли вопросы, как быть тем, у кого нет штампа в паспорте. Неужели тем, кто давно живет вместе, но еще не успел узаконить свои отношения, придется, отправляясь на отдых, жить в отдельных номерах.

Трактовки распоряжения были разнообразные. Отельеры начали придумывать законные лазейки обхода ограничений. Но Роспотребнадзор уточнил свою позицию о размещении неженатых пар в гостиницах.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в формулировке речь идет только о запрете на размещение в одном номере людей, которые не контактируют друг с другом в обычной жизни. «Пункт рекомендаций звучит: «Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного». То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», — объяснили в Роспотребнадзоре.

В то же время, ранее «Российская газета» писала, что начавшие работать в июне отели и гостиницы должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что заселившиеся к ним пары состоят в семейных отношениях. Если в итоге в одном номере окажутся те, у кого нет штампа о браке, гостинице придется давать объяснения.

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — пояснили изданию накануне в Роспотребнадзоре.

Совладелец сети интим-отелей «Подушкин» Юрий Краснорутский также ранее прокомментировал новые рекомендации по заселениюизданию «Подъём». По его словам, отели могут спокойно работать, формально ничего не нарушая.

«Рекомендация — это только рекомендация. И дело в том, что у нас в номере в принципе селится один человек, а второй приходит к нему в гости, поэтому мы не нарушаем и никогда не нарушали норму Роспотребнадзора», — заявил он.

Несмотря на то, что российские гостиницы, отели и пансионаты начинают восстанавливать свою работу, а курортные регионы объявляют, что открываются для отдыхающих, глава Минздрава Михаил Мурашко недавно предупредил потенциальных туристов, что ситуация с коронавирусом может поменяться в любой момент, и планы на отдых придется корректировать. По его словам, в планы может вмешаться не только изменившаяся в худшую сторону эпидемиологическая ситуация в том или ином курортном регионе. Сам будущий турист может заразиться перед отпуском, и это сорвет все планы.