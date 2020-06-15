Путин ответил людям, которые критикуют поправки к Конституции

Президент Владимир Путин не согласился с позицией КПРФ, считающей, что поправки в основной закон приведут «к олигархическому правлению и диктатуре».

«Что касается этой критики, критики слева, со стороны компартии, она звучит для меня несколько странно. Что касается олигархического правления и усиления диктатуры. Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий», — подчеркнул глава государства.

Путин уточнил, что благодаря поправкам окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте конституции не имеет права их отклонить.

«Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества, постепенно, без рывков, но именно в этом направлении», — отметил президент России.

При этом он добавил, что все политические силы страны имеют право на свою точку зрения.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля 2020 года. Путин одобрил идею сделать этот день выходным. Специалисты ВЦИОМ провели исследование об отношении россиян к поправкам в Конституцию — 55% опрошенных сообщили, что одобряют их принятие.