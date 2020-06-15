Макрон рассказал, сколько средств Франция направила на поддержку экономики

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Francois Mori/Reuters

Франция направила около €500 млрд, чтобы поддержать национальную экономику в условиях коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

В общей сложности мы мобилизовали почти €500 млрд для поддержки нашей экономики, для работников, для предпринимателей, для самых нуждающихся», — подчеркнул Макрон.

Президент добавил, что в первую очередь надо сохранить рабочие места.

Во Франции коронавирус подтвердился у 156 тысяч, выздоровели почти 73 тысячи, скончались больше 29 тысяч пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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