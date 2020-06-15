Трамп раскритиковал СМИ за умалчивание информации о протестах в Сиэтле

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Doug Mills/Pool/Sipa USA/Reuters

Президент США Дональд Трамп подверг критике СМИ, за то что они якобы специально мало освещают протесты в Сиэтле, где митингующие объявили о создании «Автономной зоны Капитолийского холма». Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, это СМИ делают это, поскольку имеют представление, «какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане».

«Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле?Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!» — написал Трамп.

Новость дополняется.