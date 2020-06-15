Помощник Трампа заявил, что экономика США начала восстанавливаться после COVID

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Keiko Hiromi/Global Look Press

Экономика США начала преодолевать последствия, вызванные пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала CNN.

«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал Кадлоу.

Он выразил надежду, что восстановление будет быстрым — уже сейчас снижается уровень безработицы и растут продажи.

В США коронавирусом заразились больше двух миллионов, скончались 115 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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