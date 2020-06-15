У двох громадах на Волині посилюють карантин

Наразі спостерігається тенденція до зростання рівня захворюваності на території Забродівської та Велимченської ОТГ.

Ратнівський район входить до переліку тих районів, де епідеміологічна ситуація значно погіршується, — йдеться на сайті Ратнівської РДА.

Враховуючи оцінку поточної епідеміологічної ситуації та наявність ознак для скасування послаблення протиепідеміологічних заходів, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати на території району з 12 червня 2020 року до прийняття окремого рішення послаблення протиепідеміологічних заходів, визначених Постановою КМУ №392 від 20.05.2020року.

На території Забродівської та Велимченської ОТГ вводяться додаткові посилені карантинні заходи, а саме:

— режим простою в установах соціальної сфери, шкільних, дошкільних навчальних закладах;

— призупинення роботи закладів громадського харчування та релігійних закладів різних конфесій;

— обмеження роботи закладів торгівлі до 18.00 год.;

— припинення виконання рейсів до населених пунктів Мельники-Річицькі, Річиця, Піски-Річицькі, Камінь-Каширський, Велимче, Датинь, Запілля;

— встановлення карантинних постів з 8.00 по 18.00 на території Річицького старостинського округу.