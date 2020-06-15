Минздрав: Снятие ограничений многими россиянами понимается неправильно

Смягчение ограничений по коронавирусу многие россияне понимают неправильно, заявил главный пульмонолог минздрава РФ Сергей Авдеев. По его словам, увеличение числа контактов между людьми может привести к росту заболеваемости.

Врач отметил, что сегодня наблюдается сокращение суточного прироста больных в Москве — это «большой шаг в сторону уменьшения размеров пандемии». Причем в масштабах страны пока ничего существенного не происходит, но благодаря некоторым успехам в борьбе с пандемией смягчены ограничения в регионах.

«С другой стороны, мы все понимаем, что снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению количества новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя», — заявил Авдеев в блиц-интервью, опубликованном на сайте минздрава.

По его словам, важно продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария, то есть возобновления роста новой коронавирусной инфекции, отметил пульмонолог.