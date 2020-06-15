В Армении полиция задержала 252 участников оппозиционной акции

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Армении полиция задержала 252 участников акции, организованной в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, пишет «Интерфакс».

Служба национальной безопасности доправила Царукяна больше восьми часов. Оппозиционер назвал это политическим преследованием, потому «процессы начались сразу же после моего заявления» (о необходимости отставки премьера страны Никола Пашиняна и правительства).

В СНБ пояснили, что уголовное дело возбуждено о незаконном игорном бизнесе, ущерб от которого оценивается в $60 млн. Также партия «Процветающая Армения» обвиняется во взяточничестве во время парламентских выборов 2017 года.

Ранее Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, так как, по его мнению, действующее правительство не выполняет своих обещаний. Он обвинил правительство в отсутствии инвестиций и развития экономики, а также в провале борьбы с коронавирусом.

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