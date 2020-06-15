Мэрия Барнаула запретила митинг коммунистов против поправок Конституцию

Власти Барнаула отказались согласовать митинг против принятия поправок к Конституции РФ, который крайком КПРФ собирался организовать 20 июня неподалеку от здания регионального правительства. Свой вердикт чиновники объяснили действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте алтайских коммунистов. Из решения мэрии логически следует, что ограничения должны снять между 20 июня и 1 июля, когда по всей России намечено массовое мероприятие — голосование на тему поправок в Конституцию.

Причиной для отказа в согласовании митинга названо то, что «в Алтайском крае в настоящее время запрещено проведение различных мероприятий, в том числе публичных мероприятий, связанных с очным присутствием граждан в местах массового пребывания граждан». Такая формулировка была указана в ответе администрации, направленном персеку крайкома Марии Прусаковой. При этом чиновники отмечают, что после снятия ограничений партийцы смогут воспользоваться своим правом на проведение мероприятия. Однако когда будут сняты эти ограничения – не ясно. Сама Прусакова в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» сказала, что в крайкоме пока не решили, какие действия предпримут в ответ.

Наблюдатели полагают, что разумным выходом из ситуации для коммунистов было бы проведение в обозначенный день одиночных пикетов или перенос акции ближе к 1 июля. Второй вариант выглядит предпочтительнее, поскольку властям будет тяжелее запретить проведение митинга на основании ограничений в то время, как вскоре должно будет пройти массовое голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Впрочем, оценивая политику властей, наблюдатели не исключили, что партийцам вовсе могут запретить высказываться против поправок и «обнуления» в частности.

Напомним, что в законопроекте о поправках в Конституцию РФ содержится ряд существенных положений, которые окажут влияние на политическую, экономическую и социальную сферы жизни общества, а также узаконят некоторые морально-этические понятия и нормы поведения россиян. В пакете поправок наряду с обязательной индексацией пенсий будет указано, что брак – это только союз мужчины и женщины, установится правопреемственность России и СССР, а за русским народом закрепится статус государствообразующего по признаку использования языка. Многие из предложенных поправок уже зафиксированы в действующих нормативных актах.

Кроме того, некоторые изменения коснутся обеих палат федерального парламента, а также трех ветвей власти. Вместе с тем одна из поправок «обнуляет» президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему в очередной раз баллотироваться на пост главы государства в 2024 году и далее.

Сам законопроект был принят Госдумой и Совфедом, проверен на противоречия Конституционным судом, и в соответствии с законодательством уже мог бы вступить в законную силу, если бы не один из пунктов, по которому необходимо одобрение на всероссийском голосовании. Изначально оно планировалось 22 апреля, но было отложено на 1 июля из-за коронавируса.

Коммунисты на федеральном уровне заявили, что отказываются поддерживать предложенный пакет поправок, предложив вместо него свои 15 пунктов. В частности, они требуют внести в основной закон положение о государствообразующей роли русского народа в многонациональной семье равноправных народов РФ, зафиксировать принадлежность природных недр России ее народу, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых и т.д. Одним из важнейших положений коммунисты считают возврат прежнего пенсионного возраста и его закрепление в Конституции. Часть из этих предложений была рассмотрена и в том или ином виде включена в президентский пакет. Несмотря на это лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже заявил, что коммунисты будут проводить голосование по собственным поправкам отдельно.