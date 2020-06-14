Макрон: борьба с коронавирусом не закончена, но уже одержана первая победа

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Gonzalo Fuentes/Pool/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что борьба с коронавирусом не закончена, хотя уже одержана первая победа, пишет РИА «Новости».

«Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса», — сказал Макрон.

Президент добавил, что с 15 июня все регионы страны переходят в «зеленую зону», то есть считаются безопасными.

Во Франции коронавирус подтвердился у 156 тысяч, выздоровели почти 73 тысячи, скончались больше 29 тысяч пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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