Ростехнадзор создал комиссию для расследования возгорания на казанском газохранилище

Приволжское управление Ростехнадзора сформировало комиссию для расследования возгорания на казанском газохранилище. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Напомним, на газонаполнительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» в Казани 12 июня при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные произошло возгорание. В результате один человек погиб, двое были госпитализированы.

Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. Для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации пожара, введен режим ЧС.

В 10:40 13 июня пожар был локализован. Позже в ООО «Газпром сжиженный газ» рассказали «БИЗНЕС Online», как произошло возгорание.

Ранее также следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП, а прокуратура начала проверку.