Россиянам объяснили причины опасных погодных явлений

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений в России в беседе с РИА Новости.

По его словам, это связано со столкновением холодных и теплых воздушных масс. Это и привело к череде опасных погодных явлений в европейской части страны.

Вильфанд сообщил, что после нескольких дней жары с Карского моря и Новой Земли начали поступать холодные воздушные массы. Затем произошло «резкое вытеснение теплого воздуха, который начал быстро подниматься вверх по линии фронта». «Шло образование облаков, верхняя граница которых находилась на высоте около десяти километров», — добавил он.

Синоптик отметил, что это стало причиной сильных и обильных осадков, подтопления, усиления ветра и грозы.

Ранее Вильфанд рассказал россиянам о сроках возвращения жаркой погоды. По словам синоптика, в европейской части России теплая погода установится с 16 июня. «Опять двадцать пять, можно сказать», — пошутил он. Температура будет от двух градусов выше нормы в западной части региона до четырех — в восточной части. Например, в Москве 17 и 18 июня ожидается от 25 до 30 градусов тепла, а 16 июня — местами и до 31 градуса тепла.