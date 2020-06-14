Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

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Замглавы администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, президент уже написал статью», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь уточнил, что Путин самостоятельно решит, когда опубликует статью.

8 мая Белый дом опубликовал в Instagram видео, где Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны, с подписью «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». Россия возмутилась попыткой переписать историю и принизить заслуги СССР.

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