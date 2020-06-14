После суда собственником власти выставили торги один самых известных Барнауле долгостроев

Внешний вид объекта в 2008 году. За 12 лет ничего не изменилось

Фонд имущества Алтайского края объявил аукцион на продажу объектов незавершенного строительства, среди которых оказался долгострой, расположенный на проспекте Ленина, 122 «Б», напротив здания ДК «Сибэнергомаш». Уже порядка 15 лет степень его готовности составляет всего 18 %. Собственник несколько раз пытался избавиться от него, но покупателей так и не нашлось. В результате объект у него изъяли по суду. Теперь его хотят реализовать не менее, чем за 37,2 млн рублей.

Как уточнили в Фонде имущества края, собственником объекта незавершенного строительства является ООО «Сетра». В октябре прошлого года Арбитражный суд Алтайского края решил изъять у компании долгострой и выставить его на публичные торги, установив продажную стоимость равную 31 млн рублей. Согласно сведениям ЕГРН, в отношении данного объекта наложены обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий. Заявление об их отмене будет подано Алтайкрайимуществом после проведения аукциона и подписания договора купли-продажи с лицом, выигравшим аукцион. Начальная цена недвижимости с учетом НДС составляет 37,2 млн рублей, задаток равен 18,6 млн рублей, а шаг аукциона устанавливается в размере 372 тысяч рублей.

Отметим, что указанный земельный участок расположен в территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки местного значения, в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края.

Напомним, что около 15 лет назад на этом месте находился небольшой сквер. В 2006 году здесь началось строительство нынешнего здания, однако оно быстро «затухло». Изначально предполагалось, что в восьмиэтажном здании, общая площадь которого в готовом виде должна была составить 57,3 тысячи кв. м, будут размещаться офисы и магазины. Однако у собственника кончились деньги на этапе строительства каркаса. Кроме того, экономическое обоснование функционирования объекта в этом месте оказалось не однозначно – с одной стороны от стройки стоит четырехэтажный ТЦ «Империя», с другой – офисное здание.

Добавим, что в 2017 году собственник хотел продать этот объект в качестве инвестпроекта, изначальная концепция которого предполагает 2500 кв. м торговых помещений на первом и втором этажах, которые можно сдавать в аренду, а также 5000 кв. м, на которых можно открыть гостиницу с долгосрочной арендой номеров. Общая площадь здания при этом составляла 12 325 кв. м. Однако стоит отметить, что фактически продается каркас здания, который не достроен с 2007 года, а изначально спроектированная площадь была в несколько раз больше