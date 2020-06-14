На Украине оценили состояние Минских соглашений

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РИА «Новости»

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил состояние Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Укринформ».

Он отметил, что Минский процесс не умер.

Министр добавил, что это происходит, поскольку соглашение поддерживается Украиной «на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких».

«Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», — добавил Кулеба.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

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