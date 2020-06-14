В Бразилии для захоронения умерших от коронавируса раскапывают старые могилы

В Бразилии столкнулись с ужасными последствиями от коронавируса. Для того, чтобы было где хоронить умерших в результате пандемии, пришлось начать раскапывать старые могилы, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Несколько дней назад количество погибших от коронавируса в Бразилии достигло 42 тысяч человек. В стране практически не осталось свободных мест для захоронения. Больше всего данная проблема сказался на Сан-Пауле, где местные кладбища оказались полностью заполненными. Для того, чтобы можно было похоронить новых умерших, пришлось в срочном порядке раскапывать старые захоронения. На данный момент раскапывают только те могилы, возраст которых превышает 3 года, а родственники нерегулярно оплачивают аренду участков. Останки складывают в пакеты, которые нумеруются и отправляются на хранение в металлические контейнеры. Представитель муниципальной службы утверждает, что такое решение является временным и вскоре количество умерших все же начнет уменьшаться. Журналисты Daily Mail сделали фото о том, как работают могильщики на кладбище Вила Формоза. Останки складываются в пакеты и ящики, а на их место сразу же помещаются гробы со свежими трупами. Только за апрель на этом кладбище похоронили больше полутора тысяч человек, умерших от коронавируса. Данных за последние два месяца на данный момент нет. Местные власти заявили, что в ближайшие две недели такие же действия будут проведены на наиболее заполненных кладбищах. Стоит отметить, что именно Сан-Паулу считается самой горячей точкой в Бразилии, где от коронавируса умирает наибольшее количество людей. В городе на сегодняшний день погибло уже практически 5500 человек.Несмотря на такие страшные показатели, на прошлой неделе был частично смягчен карантин, что привело к переполненному общественному транспорту и огромному количеству посетителей в торговых центрах. Специалисты начали из-за этого паниковать, ведь к концу лета ожидается второй пик пандемии в Бразилии. При этом страна находится после США на втором месте по количеству умерших людей.