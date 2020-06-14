В Москве от коронавируса скончался генерал Аюпов – уроженец Татарстана

В Москве на 85-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вооружению генерал-полковник в отставке Абрек Аюпов. Об этом сообщает МК, добавляя, что супруга генерала недавно также скончалась от COVID-19.

Аюпова похоронят на Монинском муниципальном военно-мемориальном кладбище. Дата и время прощания в настоящее время неизвестны.

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Абрек Аюпов родился 22 февраля 1936 года в селе Янса-Турмыш Юдинского района Татарстана. Выпускник Казанской школы ВВС (1953) и Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского (1959). С 1959 по 1986 год служил в НИИ ВВС в Ахтубинске. В 1987-м защитил докторскую диссертацию. С 1986-го служил в центральном аппарате ВВС. В 1989–1995-х — замглавкома ВВС по вооружению — начальник вооружения.

С 1996 года находился в отставке и занимался научной деятельностью. В 1996–1998-х был заместителем директора ФГУП ГНПЦ «Звезда-Стрела».

Награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» III степени и «Знак Почета». Лауреат госпремии и правительственной премии, заслуженный деятель науки и техники РФ.