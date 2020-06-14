Кабул направил «Талибану*»* предложения по межафганским переговорам

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Боевики «Талибана» (запрещенная в России и ряде стран террористическая группировка) в…

Allauddin Khan/AP

Афганские власти передали движению «Талибан» (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России) предложения по предстоящим переговорам о мире, сообщил телеканал «Ариана ньюс» со ссылкой на официального представителя Нацсовета безопасности Джавида Фейсала.

По его словам, Нацсовет безопасности «обсудил повестку дня переговоров и предложил ее «Талибану»».

До этого США, «Талибан» и правительство Афганистана подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут страну за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей. В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5 тыс. заключенных талибов.

*«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабул готов к проведению в Катаре начального этапа переговоров с талибами*

— Семь сотрудников служб безопасности погибли при атаке боевиков в Афганистане

— Стало известно, где пройдут переговоры Афганистана и движения «Талибан»*

Источник