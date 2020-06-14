В NASA рассказали, наступит ли конец света 21 июня 2020 года

После того, как специалисты обнаружили, что между григорианским календарем и календарем Майя есть значительные расхождения во времени, то поклонники теории заговора начали считать, что конец света может наступить быстрее, чем все ожидали. Произойти это может уже на следующей неделе, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Календарь майя длился практически 5125 лет. Закончился он 21 декабря 2012 года. Именно эту дату поклонники теории заговора изначально считали концом света. По их словам, дата должна была предупреждать о том, что с человечеством случится некоторая катастрофа, которая и станет причиной гибели всего живого. Но когда в назначенный день ничего не случилось, теоретики начали предполагать, что они ошиблись с расчетами.Как выяснилось позже, вся проблема заключается в современном григорианском календаре, который начал действовать только в 1528 году. К нему было по неизвестным причинам добавлено еще 8 лет. Поэтому по новым расчетам конец света должен случиться 21 июня 2020 года, когда произойдет кольцевое солнечное затмение. В социальных сетях в связи с этим наблюдается самая настоящая паника, но НАСА поспешило всех успокоить. Специалисты уверены в том, что нет никаких доказательств или же точных фактов, которые бы доказывали, что именно 21 июня – это день конца света. Для подобных прогнозов должны быть веские доказательства и факты, но ничего подобного поклонники теории заговора предоставить не смогли.«Данная история началась с таинственной Нибиру, которая упоминалась еще шумерами и должна была рано или поздно уничтожить Землю. Впервые катастрофа была предсказана на конец весны 2003 года, но ничего не случилось. После этого неоднократно предсказывался конец света, но человечество живет до сегодняшнего дня. Поэтому нет никакой причины паниковать и так, как в 2012 году мир не погиб, то теоретики решили еще раз перенести дату гибели всего живого».