Ученые пытаются зафиксировать сигнал из «Темного Века» Вселенной

На протяжении нескольких сотен миллионов лет после того, как случился Большой Взрыв, Вселенная была совершенно пустой и в ней царила темнота. Спустя некоторое время атомы водорода, которые были на тот момент основной составляющей космоса, начали притягиваться друг к другу. Вскоре, они образовали первые звезды, которые до сегодняшнего дня освещают ночное небо, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.До сегодняшнего дня «Темный век» нашей Вселенной остается практически не изученным. Но при этом специалисты из Вашингтона продолжают охотиться за сигналом, возраст которого достигает 13 миллиардов лет. Именно с его помощью можно будет попытаться объяснить то, как начали формироваться звезды и галактики в ранней Вселенной. И если верить последнему исследованию ученых, то они подошли достаточно близко к разгадке этой великой тайны. Сигнал, на который сегодня ведется охота – это волна электромагнитного типа. Ее испускает нейтральный водород, который присутствовал во Вселенной до начала образования звезд. Раньше данная волна достигала в длину 21 сантиметр, но из-за того, что Вселенная постоянно расширяется, длина на сегодняшний день увеличилась уже практически до двух метров.Физик Мигель Моралес добавил, что в Темный век не существовало световых сигналов, которые можно было бы подробно изучить. Узнать что-то о таких сигналах невероятно сложно, ведь тогда просто не было еще видимого для человеческого глаза света. С помощью анализа сигнала можно получить информацию о том, почему некоторые из частей Вселенной кажутся полностью пустыми, а в других присутствует огромное количество галактик.«Сигнал обнаружить невероятно сложно. Ведь с момента его появления и до сегодняшнего дня прошло больше 13 миллиардов лет и за это время Вселенная стала слишком заполненной. В ней присутствует множество других сигналов, галактик и звезд. Даже с помощью современных технологий не удается найти сигнал от нейтрального водорода, ведь он заглушается посторонними всплесками и сигналами», — добавил Моралес.