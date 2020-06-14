Жительницы Рубцовска просят вернуть отданный ковидный госпиталь роддом

На портале Сhange.org опубликована петиция на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко от лица женщин Рубцовска, которые просят вернуть роженицам перинатальный центр, временно закрытый в период пандемии. По словам рубцовчанок, сейчас у них есть только один роддом, готовый принять беременных, в то время, как многие из них рассчитывали на появление ребенка именно в перинатальном центре. На момент публикации петицию подписало более 260 человек. ИА «Банкфакс» направило запрос в Минздрав Алтайского края, который пока данную ситуацию никак не комментирует.

Как следует из текста обращения, в период пандемии единственный Межрайонный перинатальный центр КГБ «Городская больница № 3» в Рубцовске был переоборудован в инфекционный госпиталь. Причем это решение было принято без учета того, что в центре города близко расположены социальные объекты, такие, как, онкодиспансер, детская больница, детская спортивная школа, колледж, общеобразовательные школы. Более того, единственным местом родовспоможения остался роддом КГБУЗ «Городской больницы № 1». «Мы убедительно просим Межрайонный перинатальный центр Рубцовска отдать обратно под размещение перинатального центра, так как женщины имеют право выбрать место родовспоможения», — пишут обеспокоенные авторы.

Они поясняют, что перинатальный центр имеет свой роддом и женскую консультацию, где в полном объеме получают медицинскую помощь как беременные, так и готовящиеся стать мамами. Данный центр, с их слов, также оказывает доступную и качественную медицинскую помощь и сельским женщинам из 12 ближайших районов Алтайского края.

Авторы петиции: Наш перинатальный центр находится в типовом здании, где светло и уютно, где применяются все современные методики вынашивания беременности, рождения и помощи новорожденным и женщинам. Расположен он в центре города с доступной транспортной развязкой и путями подъезда, в том числе для общественного городского транспорта. Весь медицинский персонал перинатального центра вежливый, проявляет внимательное отношение к женщинам, подбирает индивидуальный подход для помощи при родовспоможении, на данное мед. учреждение отсутствуют жалобы, а только благодарственные отзывы рожениц. В соответствии с политикой государства и всеми программами поддержки семей, рождаемость будет увеличиваться, и Рубцовску крайне необходимо сохранить больничные места для родовспоможения, квалифицированных медицинских работников, врачей функциональной диагностики, ведь новая Конституция закрепляет качественную и доступную медицинскую помощь и каждая женщина мечтает стать мамой здорового малыша.

Женщины города всерьез опасаются, что единственный роддом в городе не справится для оказания медицинской помощи всем беременным города и района, и они будут вынуждены обращаться в краевые медицинские учреждения, а для этого будет необходимо уехать заранее до даты родов и оставить своих уже рожденных детей одних, без матери. «Мы хотим рожать в своем городе», — настаивают жительницы Рубцовска и близлежащих районов Алтайского края.

Стоит однако отметить, что недавняя петиция персонала барнаульского роддома № 1, которые также просили открыть их учреждение, имела неожиданные для медиков последствия. В учреждение нагрянула проверка эпидемиологов, которые выявили многочисленные нарушения. По итогам проверки главврач Вячеслав Нечаев был уволен, после чего условно протестная активность персонала в соцсетях прекратилась.