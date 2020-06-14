Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» звездам

Иосиф ПригожинФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности раздать деньги музыкантам, которые оказались в бедственном положении из-за пандемии коронавируса. Об этом он в воскресенье, 14 июня, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ, которые я готов отдать музыкантам, оказавшимся в бедственном положении», — отметил Пригожин, подчеркнув, что «низко кланяется» руководству страны, принявшему меры по поддержке безработных граждан и пострадавших из-за вспышки заболевания отраслей.

Собеседник радиостанции заключил, что, несмотря на то, что дали «какие-то три копейки», «это уже спасение, хотя бы покушать купить».

В конце мая Пригожин пожаловался, что многие звезды оказались в чудовищном положении ввиду ограничений, введенных на фоне вспышки коронавируса. Он добавил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить», и положение дел, по его прогнозам, улучшится не раньше чем через полгода.

Заявление продюсера вызвало ответную реакцию среди общественности. Некоторые артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко. В свою очередь партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и его супруге певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Продюсер счел подобный поступок «очередной провокацией».