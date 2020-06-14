Отечественный эксперт оценил натуральность «голливудских улыбок» российских звезд

Недавно отечественный врач-стоматолог Рамиль Искендеров дал интервью одному из отечественных изданий, в котором с профессиональной точки зрения охарактеризовал особенности «голливудских улыбок» российских звезд шоу-бизнеса. В частности, обладательницами «своих» зубов эксперт назвал лишь двух представительниц селебрити. «У Ксении Собчак свои зубы, однако она однозначно прибегала к услугам ортодонта», — так охарактеризовал состояние зубов знаменитости эксперт. Далее он отметил, что, вероятно, в детстве у светской львицы имелись проблемы с прикусом, однако впоследствии это было исправлено. Кроме того, Искендеров подтвердил, что, учитывая отсутствие ортопедических конструкций, Собчак кроме процедуры отбеливания и установки брекетов ничего с зубами не делала. Также стоматолог назвал обладательницей натуральных зубов и актрису Паулину Андрееву, прибегшую лишь к установке сапфировых классических брекетов. Природность своей улыбки кинозвезда смогла сохранить благодаря тому, что её вероятная проблема с наличием скучности зубов ввиду хрупкого телосложения является не столь очевидной.

Другие же упомянутые врачом медийные персоны, в свою очередь, воспользовались «магией» дантистов. Таковой стала, в частности, популярная блогер Анастасия Ивлеева, установившая на переднюю поверхность всех зубов виниры. Однако, как полагает Рамиль Искендеров, их цвет подобран не вполне удачно — оттенок блич сейчас не является актуальным. «Для того, чтобы виниры выглядели более натурально, на них нужно донаносить керамику», — посоветовал он звезде. Певицу Надежду Бабкину эксперт охарактеризовал как обладательницу безметалловых коронок, поставленных вследствие выпадения зубов у исполнительницы из-за возраста. Цвет ортопедических конструкций он также не похвалил, однако красотой формы ведущая «Модного приговора» все же превзошла Ивлееву.

Довольно высоко стоматолог оценил «работу над собой» экс-вокалистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. Несмотря на наличие виниров, выполнены они удачно, так как обладают «правильным» цветом и выглядят натурально. Об этом сообщает интернет-издание Kp.ru.