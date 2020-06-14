«Буду любить всю жизнь»: Муцениеце не прочь снова выйти замуж за Прилучного

Недавно популярная актриса Агата Муцениеце дала интервью одному из отечественных изданий, в ходе которого не исключила вероятности в будущем вновь выйти замуж за Павла Прилучного. Несмотря на эпатажное поведение супруга, у звезды экрана все же остались сильные чувства к мужу. Как сообщает интернет-портал Teleprogramma.pro, артистка в беседе с журналистами не смогла сдержать сентиментальных эмоций. Агата Муцениеце призналась, что супруг, процесс расторжения брака с которым уже стартовал, для неё по-прежнему ассоциируется с «неповторимым романтиком». Немаловажным является и факт, что Павел Прилучный ранее уже признавал — он обладает действительно «крутым» нравом, провоцирующим стремление ни в чем не уступать возлюбленной. Красавица не исключает возможности, что разведется с мужем, но пять лет спустя снова встретится с ним и выйдет за него замуж. «Ну мало ли. Я действительно его безумно люблю. И кажется, что буду любить всю жизнь», — резюмировала телезвезда.

К слову, дети звездной пары пока не испытали особого дискомфорта из-за смены в статусе отношений родителей. Причина в том, что супруги и до развода часто были врозь из-за постоянных съемок. К тому же актер очень любит своих детей и, как и прежде, постоянно уделяет им немало времени.