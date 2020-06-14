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РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности страны до 2035 года, сообщается на сайте правительства.

Программа будет реализована в три этапа, указано в сообщении. Предусмотрено обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения экспорта.

Реализация новой программы позволит России увеличить угледобычу до 485 млн тонн к 2035 году по консервативному сценарию, по оптимистичному – до 668 млн тонн, отмечается в сообщении.

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