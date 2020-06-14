Як у спеку правильно носити маску

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як використовувати засоби індивідуального захисту у літню пору.

Про це йдеться на сторінці ЦГЗ у фейсбуці.

Захисну маску слід змінювати, якщо на неї потрапили біологічні рідини або вона стала вологою. Влітку це відбувається частіше. Це ж стосується і використання респіратора. Вірус SARS-CoV-2 не розмножується на поверхні маски але може зберігатися на ній деякий час.

В теплому і вологому середовищі, яке утворюється на поверхні засобів респіраторного захисту, створюються ідеальні умови для розмноження патогенних мікроорганізмів, які потрапляють туди із зовнішнього середовища або видихуваного повітря.

Тепла погода — це додатковий привід уважно дотримуватись правил використання захисних масок. А саме:

— не торкатися зовнішньої сторони маски під час її носіння;

— знімати маску за резинки, не торкаючись її передньої частини та шкіри обличчя;

— не використовувати одноразові маски повторно;

— після зняття, або доторку до використаної маски, слід помити руки з милом або обробити їх спиртовмісним антисептиком.

Щодо носіння медичних рукавичок влітку, то їх слід використовувати, коли є ризик контакту з біологічними рідинами.

Захворювання на COVID-19 не передається через непошкоджену або пошкоджену шкіру. А контакт з біологічними рідинами може виникати, наприклад, під час догляду за інфікованим. В такому разі рукавички слід зняти та утилізувати одразу після процедури, для виконання якої вони були надягнуті.

Одягаючи медичні рукавички в громадських місцях, слід пам’ятати про ризики.

Руки в рукавичках, якщо вони забруднені, так само як і без рукавичок, можуть переносити збудники захворювань на відкриті поверхні шкіри, зокрема на обличчя та слизову очей.

Надягнуті рукавички створюють хибне відчуття безпеки. А тривале використання медичних рукавичок може призводити до подразнення шкіри на руках.

Незважаючи на послаблення протиепідемічних заходів, задля власної безпеки слід і досі дотримуватися фізичного дистанціювання (не менше 1 метра від інших людей у публічних місцях), гігієни рук, етикету кашлю та самоізоляції у випадку появи респіраторних симптомів.

Також необхідно дотримуватись тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, зокрема використання ЗІЗ в громадських місцях: магазинах, супермаркетах тощо.