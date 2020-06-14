Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в начале недели

Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды на начало следующей недели в республике.

15 июня синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами в РТ и Казани туман. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от 3 до 8 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит 19−24 градуса выше нуля.

16 июня также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью достигнет 7−12 градусов выше нуля, днем потеплеет до 22−27 градусов.

17 июня прогнозируется переменная облачность, утром, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15−18 м/с. Ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла, днем температура воздуха поднимется до 23−28 градусов.