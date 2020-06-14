Путин назвал поправки в Конституцию «шагом к демократизации общества»

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Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности в…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Внесение поправок в Конституцию России является шагом к постепенной «демократизации общества», заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Об этом сообщает портал Вести.Ru.

Поправки предусматривают передачу существенной части президентских полномочий парламенту, отметил Путин. Он пояснил, что при принятии поправок парламент будет принимать окончательное решение по назначению председателя правительства и министров.

На фоне этого критика поправок за усиление роли президента «звучит несколько странно», отметил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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