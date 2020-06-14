Путин: без сильной России мир был бы хуже и опаснее

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Владимир Вятки/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин заявил, что многие за рубежом понимают, что без сильной и процветающей России мир был бы хуже и опаснее, передает ТАСС.
По словам главы государства, за рубежом много людей хотят, чтобы Россия была сильной и процветающей.
«Они считают, что если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — считает Путин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового вооружения
Источник