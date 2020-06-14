Контргиперзвук: Путин посулил создание нового оружия

close

russiancouncil.ru

У России скоро появится новый вид оружия для борьбы с гиперзвуковыми снарядами, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, сейчас никто в мире не может противостоять отечественным разработкам в этой сфере, и такое положение «уникально». Путин ранее неоднократно рассказывал о новинках отечественной оборонки, не имеющих аналогов.

stopCovid1

В скором времени у России появится оружие, способное эффективно противостоять гиперзвуковым вооружениям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», – заявил российский лидер о гиперзвуковых разработках.

Сейчас, подчеркнул Путин, в мире нет сил, способных противостоять гиперзвуковому оружию – их «никто не берет».

«Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения», – отметил российский лидер.

В середине мая Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых «нет ни у одной страны в мире».

В США это признавать официально не хотят – в марте шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР. По словам министра обороны Соединенных Штатов, гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов для его ведомства и американской администрации.

При этом за пару дней до его выступления руководитель исследовательских и инженерных программ американского Министерства обороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт заявили, что Россия и Китай опередили США в разработке гиперзвукового оружия.

Превосходство России объясняется использованием разработок периода холодной войны, отметил Льюис. Он добавил, что Китай добился результатов в данной сфере за счет вложения значительных средств, несмотря на позднее начало работы.

«Мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно скажем, конкурентов», — отметил в начале весны 2020 года Владимир Путин, подчеркнув, что сейчас в России впервые созданы такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. В частности, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности. «Теперь они догоняют нас», — добавил он.

Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон».

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», — заявил президент. Путин отметил, что скорость «Циркона» достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.

За год до этого Путин в ходе ежегодного обращения к Федсобранию представил разработки новейших российских вооружений. Презентация вызвала фурор в обществе, СМИ и эшелонах власти — как в России, так и в США.

Президент РФ рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком, который может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов (около 25000 км/ч).

Во время полета к цели «Авангард» маневрирует, что делает его неуязвимым для систем ПРО и установок противовоздушной обороны, даже глубоко эшелонированной.

5 марта 2019 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва стала разрабатывать новые ракеты в ответ на решение Вашингтона выйти из договора по ПРО в 2002 году. По его словам, таким образом российские власти искали ответ на решение администрации Буша-младшего, которая пыталась дестабилизировать российско-американские отношения.

Источник