Минздрав: снятие самоизоляции многие россияне поняли неправильно

Особенно этим грешит молодежь, которая собирается в группами, а потом идет в гости к дедушкам и бабушкам

В Минздраве предупредили о риске роста новых случаев заражения коронавирусом в России из-за увеличения числа контактов между людьми и посетовали на то, что суть ослабления ограничений многие жители страны поняли неправильно.

Как заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, с одной стороны можно говорить, что сегодня мы имеем определенные успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией, и этим обусловлено снятие ограничений. «С другой стороны, мы все понимаем, что снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя», — заявил Авдеев в блиц-интервью, которое опубликовано на сайте ведомства.

Он вновь напомнил, как важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах и перчатки в помещениях. Все это, уверен Авдеев, позволит снизить риски негативного сценария.

«Если сегодня мы посмотрим на улицы городов, то увидим, как много молодежи, которая собирается группами, общается друг с другом на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией, и при этом многие из них не носят маски. Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски. Советую всем, особенно молодым людям, соблюдать все требования — они сегодня являются абсолютно необходимыми», — добавил медик.

Авдеев также отметил явное снижение новых случаев коронавируса в Москве. В городе за последние сутки было выявлено менее 1500 инфицированных. Это, по словам специалиста Минздрава, большой шаг в сторону уменьшения размеров пандемии.

В начале месяца Собянин обнародовал план поэтапного выхода из ограничений на июнь. В городе уже отменен режим самоизоляции, пропускной режим, график прогулок, москвичи всех возрастов получили возможность вновь свободно передвигаться по городу, начали открываться ряд предприятий, в том числе салоны красоты, возобновил в полном объеме работу каршеринг.

Сегодня городские власти рассказали, какие ограничения в городе планируется снять в июле. Как ожидается, будет разрешено свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, а также проведение массовых мероприятий. Однако точных дат Собянин пока не назвал. Он уточнил, что решения будут приниматься, исходя их эпидемиологической обстановке в городе.

Ранее представители властей неоднократно говорили, что о полном снятии ограничительных мер можно будет говорить только после появления вакцины. Сейчас она разрабатывается учеными во многих странах мира. По самым оптимистичным прогнозам, первая вакцина может появиться уже через несколько месяцев. Однако многие вирусологи считают, что это вряд ли произойдет до следующего года.

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