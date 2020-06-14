Названы заболевания и состояния, проявляющиеся ночной потливостью

Потливость — нормальная реакция человека на жару, на слишком теплую одежду или много одеял. Но ночной пот — это совсем другое. Он — словно внезапная вспышка. Человека неожиданно бросает в горячий пот и он пропитывает одежду для сна и постельное белье.

Он никак не связан с температурой воздуха и является сигналом организма о том или ином заболевании. Исключение — менопауза и андропауза, которые сопровождаются гормональными изменениями. Как следствие — ночной пот, приливы, повышенный уровень тревожности и раздражительность.

Читайте на Информинг.Ру: Зарубежные ученые назвали лучшие продукты для очищения артерий

Существует немало заболеваний, которые могут вызывать обильное ночное потоотделение. Например, инфекционные. Притом, речь не только об ОРВИ или гриппе.

Бактериальные инфекции, такие как эндокардит (воспаление сердечных клапанов), остеомиелит (воспаление в костях) и абсцессы, также могут «давать» ночной пот. ВИЧ-инфекция тоже.

Лимфома — это тип рака, который поражает лимфатическую систему. Поскольку она нарушает работу иммунной системы, может появиться ночной пот, а также зуд кожи, усталость и внезапный озноб.

Идиопатический гипергидроз — заболевание, характеризующееся чрезмерным потоотделением, которое не является частью нормального терморегуляторного ответа. Оно нем опасно для здоровья, но доставляет немалый дискомфорт.

Гипогликемия, или низкий уровень сахара в крови — еще одна причина. Притом, довольно распространенная. Однако избавиться от нее не тяжело — достаточно съедать что-нибудь сладкое или выпить сладкий напиток.

Прием определенных лекарств также может привести к обильному ночному потоотделению. Это аспирин, парацетамол, а также антидепрессанты.

С ночным потом часто сталкиваются и люди, которые постоянно находятся в состоянии стресса. Организм начинает продуцировать адреналин и норадреналин. Эти гормоны стимулируют кровоток и вызывают ощущение тепла во всем теле, поэтому могут вызвать ночной пот.

Люди, страдающие неврологическими заболеваниями и расстройствами, такими как инсульт, эпилепсия, церебральный паралич и феохромоцитома, также могут страдать от этого симптома.

Яндекс Дзен